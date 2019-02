Comunicat de presa

Data: 25.02.2019

Anunt de incheiere a implementarii proiectului societatii Nord Sales Consult SRL, POR 2.1A Microintreprinderi

Persoana de contact: Chirica Gheorghe-Sorin

Tel.: 0744565481, e-mail:

SC NORD SALES CONSULT SRL anunta incheierea implementarii proiectului cu titlul "Cresterea capacitatii economice si dezvoltarea competitivitatii societatii comerciale Nord Sales Consult SRL" in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 2 "Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii", Prioritatea de investitii 2.1 "Promovarea spiritului antreprenorial", co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest, cod SMIS 109068.Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea activitatii societatii Nord Sales Consult SRL prin completarea, respectiv dotarea societatii cu echipamente noi, moderne. Proiectul propune achizitia unei prese hidraulice de indoit si a unui compresor de aer in scopul cresterii capacitatii activitatii.Valoarea totala a proiectului este de 1,088,251.83 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 770,841.43 lei. Proiectul a fost implementat in Cluj-Napoca, Strada Sannicoara, Nr. 6, Judet Cluj si s-a derulat in perioada 22.06.2018 - 28.02.2019.Impactul proiectului la nivel local este crearea a 4 locuri de munca si cresterea capacitatii in activitatea beneficiarului prin achizitionarea a doua utilaje: o presa hidraulica de indoit si un compresor de aer.