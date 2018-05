Guvernul Las Fierbinti in faliment

Octavian Serban este doctor in economie si dezvoltare regionala, presedinte al KM Institute Romania - KNOMACONS, organizatie care isi propune sa sprijine accesarea facila a fondurilor europene.

Ziare.

com

La fel ca si in parodia nationala Las Fierbinti, de un nivel sfidator de promiscuitate intelectuala, membrii guvernului sunt nevoiti sa inventeze tot felul de solutii bizare pentru noianul de probleme in care s-au afundat, ca instinct primar de respectare a unui program de asa-zisa guvernare, alcatuit dupa aceleasi criterii ca cele dupa care au fost concepute scenetele amintitului serial.Asemanarea este izbitoare, avand in vedere lipsa de logica, calitatea indoielnica a protagonistilor si molfairea la nesfarsit a unor replici rasuflate, incat te intrebi de ce mai continua, unde vor sa ajunga, care este pragul de suportabilitate.In ultimele aparitii, povesteam despre disolutia de la Ministerul Fondurilor Europene si implicatiile incompetentei conducatorilor asupra mecanismului de absorbtie. Te intrebi care este noima pentru care niste oameni dovedit incompetenti sunt lasati sa se joace in continuare cu destinele de dezvoltare ale tarii.De asemenea, am semnalat problemele existente la Ministerul Cercetarii din perspectiva atragerii de finantari nerambursabile pentru proiectele de cercetare din Romania: faptul ca se doreste finantarea proiectelor fara a fi trecute prin evaluarea tehnico-financiara, faptul ca se impun comenzi politice, ca nu se respecta legislatia nationala si regulamentele europene si multe alte probleme.In loc sa se opreasca brusc acest tavalug al incompetentei, intereselor politice si dezinteresului fata de oportunitatile de dezvoltare ale tarii, protagonistii se arunca mai tare in vartej si, cuprinsi de ameteala, uita care le e menirea in fruntea unei administratii care ar trebui pusa in slujba cetateanului.Prin 2015, o unitate de elita a sectorului de cercetare, vestita UEFISCDI (organ prin care se finanteaza invatamantul superior si cercetarea), a selectat un corp de specialisti romani si internationali care sa evalueze proiectele de cercetare finantate din fonduri europene . Totul a mers bine si frumos pana in vara lui 2017, cand proaspat instalatul ministru Puiu Georgescu arunca baza de date la cosul de gunoi si stabileste ca proiectele sa fie evaluate in exclusivitate de specialisti romani, selectati dupa criterii ambigue.Dupa aceleasi criterii confuze, ministrul Puiu Georgescu a facut si o lista a infrastructurilor de cercetare care trebuie sa primeasca fonduri structurale fara ca proiectele respective sa mai treaca prin faza de evaluare tehnico-financiara.Mai mult, prin documentele programatice, exista obligativitatea finantarii institutiilor care indeplinesc un anumit standard de calitate si nivel de performanta, conform cadrului legal elaborat in 2011. Conform legii s-a alcatuit o lista, iar dupa 5 ani, exista obligativitatea ca institutiile respective sa fie reevaluate. Pentru ca nu a catadicsit nimeni sa faca acest lucru, ministrul Puiu Georgescu, actual secretar de stat la Ministerul Cercetarii si Inovarii, cu de la sine putere, considera acea clasificare ca fiind caduca si impinge la finantare orice institutie de invatamant sau cercetare care activeaza in Romania.Problema acestui demnitar al statului roman, girat de ceilalti demnitari de la fonduri europene, este ca daca are libertatea sa se joace cu legile romanesti e una, dar faptul ca acele criterii de performanta sunt impuse de Comisia Europeana prin programul operational, ei bine, asta nu mai e de joaca.La Bruxelles lucrurile sunt mai clare si mai transante: respecti regulamentul primesti banii, nu respecti regulamentul ti se iau inapoi banii. Notiunea de carpeala nu este inteleasa la acest nivel.Dar finalul e apoteotic, Puiu Georgescu loveste decisiv. Neavand solutii in zona normalului, le cauta in cea a paranormalului. Iata un crampei din apelul lansat pe pagina oficiala a ministerului, referitor la evaluarea proiectelor si la selectia evaluatorilor, cititi si va cruciti: "Ministerul Cercetarii si Inovarii prin Directia Generala Organism Intermediar pentru Cercetare - Axa Prioritara 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI), organizeaza procesul de evaluare stiintifica si tehnica pentru proiectele depuse... In acest sens, va rugam sa aveti amabilitatea sa va exprimati disponibilitatea de a participa la acest proces de evaluare in calitate de expert evaluator stiintific/tehnic/economico-financiar... Blocaje de natura institutionala ne obliga sa va adresam invitatia sa binevoiti a sprijini sesiunea de evaluare tehnico-financiara a propunerilor de proiect depuse la apelurile sus mentionate, in regim pro bono. Bunavointa dumneavoastra ar duce la deblocarea procesului de evaluare in 2018, si la satisfactia aplicantilor de a beneficia in timp cat mai scurt de finantarea proiectelor depuse".Deci, mai pe sleau, ce liste de evaluatori internationali, ce reguli de evaluare, ce responsabilitati... onor ministerul invita pe toti cetatenii care deschid pagina oficiala a ministerului sa fie evaluatori, dar pe gratis ca bani nu are, nu pentru ca nu ar fi fonduri, slava Domnului, dar nu i-a prevazut in buget, ce sa vezi! Miscati de acest indemn, suntem instiintati ca vom contribui la o cauza nobila si la foarte multa satisfactie...Sunt curios daca aceeasi satisfactie este impartasita si de colegii de la audit cand vad asemenea gogomanie si cand isi pot imagina dezastrul ce va veni in urma punerii in scena a unei astfel de regii!Nu stiu care e situatia in Las Fierbinti, cine ce mai zice sau face, dar abordarea asta diletantista cu accente melodramatice m-a lasat mut. Nu am crezut vreodata ca administratia din Romania se poate descalifica in asemenea hal si sa iasa cu o parodie de act de guvernare. As rade daca nu ar fi extrem de trist... dar nu pot sa nu ma intreb: pana unde?