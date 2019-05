Incheierea proiectului Imbunatatirea mobilitatii muncitorilor si a somerilor, MOWE UP

Rezultatele obtinute si produsele dezvoltate vor fi prezentate:

Perioada de implementare: mai 2017 - mai 2019

- platforma web bilingva RO-BG- sondaje pentru imbunatatirea ocuparii fortei de munca;- instrumente de autoevaluare pentru sustinerea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca;- o retea partenera stabilita de parti interesate;- baze de date cu membri retelei si accesul la resursele lor de informare;- campanie de constientizare cu pregatiri pilot si mese rotunde;- campania mass-media si altele.someri in varsta de munca, persoane aflate in cautarea unui loc de munca, parteneri economici si sociali, angajatori si companii, autoritati regionale si locale, organizatii profesionale si medii de afaceri, ONG-uri, in special cele care promoveaza egalitatea de sanse intre femei si barbati; mediul, cetatenii de pe intreg teritoriul tinta.tel: 0241 618475 - Laura Tirziu, e-mail: laura.tirziu@ccina.ro pana la 15.05.2019Proiectul este finantat de Programul de Cooperare Transfrontaliera INTERREG V-A Romania - Bulgaria 2014-2020.Bugetul proiectului este de 399 360,85 EUR, contributia UE:Partener principal: Camera de Comert si Industrie, Dobrich; BulgariaPartener 2: ONG Institutul European de Turism Cultural EUREKA (EIKT EVRIKA), Dobrich; BulgariaPartener 3: Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta; RomaniaActivitatile au avut loc pe teritoriul regiunii transfrontaliere Bulgaria-Romania (7 judete din Romania si 8 raioane din Bulgaria).1. Dezvoltarea si mentinerea unei platforme bilingve RO-BG bazate pe web ca resursa de dezvoltare a carierei si un instrument de autoevaluare a cunostintelor, aptitudinilor, abilitatilor2. Sa contribuie la crearea unei zone transfrontaliere integrate in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca si mobilitatea fortei de munca3. Pentru a ajuta forta de munca sa gaseasca locuri de munca transfrontaliere si pentru a imbunatati spiritul antreprenorial