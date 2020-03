Ionel Danca: Discutam cu Comisia Europeana sa acoperim o parte din somajul tehnic cu fonduri europene

Ziare.

com

"In momentul de fata pentru somajul tehnic alocarea bugetara estimata de noi este de 4 miliarde de lei in conditiile in care alocarea ar putea acoperi pana la 1 milion de beneficiari.", a precizat, luni, Ionel Danca, la Digi24.Danca a mai anuntat ca cei care au fost disponibilizati si deci nu se califica pentru somajul tehnic vor primi un salariu minim brut pe economie, adica putin peste 2.200 de lei. Peste 200.000 de contracte de munca au fost suspendate in Romania la nivelul saptamanii trecute. Ministerul Muncii estimeaza ca numarul acestora ar putea urca pana laSeful cancelariei premierului a mai anuntat ca industria auto si alte industrii cheie pentru Romania vor beneficia de sprijin din partea Guvernului."Primul pachet de masuri are un efort (bugetar) de peste 2% din PIB, 30 de miliarde de euro, insa prin efectul de multiplicare efectul este de peste 100 de miliarde de lei", a mai precizat Danca, adaugand ca aproape 10 miliarde sunt returnari de la bugetul de stat catre companii prin rambursari de TVA, concedii medicale neplatite si alte returnari.Danca a mai declarat ca cele peste 9 miliarde de lei ce urmeaza sa fie returnate in luna aprilie mediului privat au ramas de pe vremea guvernului PSD.Guvernul pregateste in prezent un al doilea set de masuri de sprijinire a economiei despre care Danca nu a dat foarte multe detalii, cu exceptia includerii indemnizatiei de somaj pentru cei care nu sunt acoperiti de somajul tehnic.Separat, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a precizat luni ca o decizie privind situatia ratelor romanilor si firmelor va fi anuntata in urmatoarele doua zile "Suntem foarte aproape si aici este o veste foarte buna pentru romani, suntem foarte aproape de o solutie pentru clientii bancilor, solutie pe care o discutam cu Banca Nationala si sistemul bancar, pe care o vom prezenta, cred eu, in maxim 48 de ore", a anuntat luni, Florin Citu, printr-un video postat pe Facebook.