PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL

"SEER-Sistem electronic de Evaluare si Raspuns a scenariilor de afaceri prin analiza predictiva a datelor cu ajutorul inteligentei artificiale"

Societatea Knowledge Investment Group S.R.L. cu sediul in localitatea Bucuresti, str. Finlanda, nr.25, et.1,ap.2,sector 1 in calitate de beneficiar, a incheiat cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Competitivitate (POC) 2014-2020, contractul de finantare pentru proiectul cu titlul: "SEER - Sistem Electronic de Evaluare si Raspuns a scenariilor de afaceri prin analiza predictiva a datelor cu ajutorul inteligentei artificiale", cod SMIS 129090.Acest contract este finantat in cadrul: Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva;: "Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC""Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere", apel 2al proiectului "SEER - Sistem Electronic de Evaluare si Raspuns a scenariilor de afaceri prin analiza predictiva a datelor cu ajutorul inteligentei artificiale" este acela de a cerceta, dezvolta, disemina si pune in productie un sistem inovativ online webbased de analiza predictiva a afacerilor cu adresare atat la nivelul pietei locale din Romania dar in special la nivel international.Atingerea si fundamentarea acestui obiectiv generic se bazeaza pe avansul in cadrul proiectului a stadiului actual al cercetarii si tehnologiei in domeniile inteligentei artificiale, invatarii adanci (Deep Learning) si analizei predictive a afacerilor.- implementarea proiectului: "SEER - Sistem Electronic de Evaluare si Raspuns a scenariilor de afaceri prin analiza predictiva a datelor cu ajutorul inteligentei artificiale" va avea ca rezultat principal o unealta online care sa permita realizarea de analize predictive pe diverse probleme de afaceri.Sistemul SEER se adreseaza intr-o prima etapa IMM-urilor, fiind extrem de util atat in analiza afacerii (clienti, consumatori, parteneri etc.) cat si in pozitionarea pe piata a IMM-ului.Valoarea totala a proiectului este de 3.816.428,25 lei, valoarea totala eligibila nerambursabila este de 2.698.402,48,00 lei, din care contributia FEDR este 2.158.721,98 lei, iar contributia din bugetul national este 539.680,50 lei.Proiectul se implementeaza in perioada 23.12.2019-22.12.2020."Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Program Operational Competitivitate 2014-2020"Persoana contact: Cosmin Mihai MarinescuFunctie: AdministratorTelefon: 0723357283E-mail: office@kig.ro