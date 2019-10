Romania a semnalat cele mai multe fraude din fonduri UE, in perioada 2014-2018 - ce valoare au acestea

Ziare.

Conform unui document de lucru al Comisiei Europene utilizat in elaborarea raportului OLAF privind "Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene 2018", Romania a semnalatde cazuri de frauda cu fonduri europene in intervalul 2014-2018, clasandu-se pe primul loc la nivelul UE.Dupa criteriul cuantumului fondurilor fraudate, Polonia ocupa primul loc, raportand fraude in valoare de 109,8 milioane de euro, fiind urmata de Romania, care a raportat fraude de, de Franta (28,9 milioane euro) si de Bulgaria (25 milioane euro).Romania si Italia au raportat, in anul 2018, cele mai multe cazuri de fraude in domeniul asistentei financiare pentru agricultura si dezvoltare rurala, reprezentand 61% din numarul total de nereguli raportate la nivelul Uniunii Europene, arata documentul."Modificari semnificative ale numarului neregulilor semnalate s-au inregistrat in Polonia (in scadere) si in Romania (in crestere)", precizeaza raportul.Cele mai multe modalitati de fraudare se refera la validitatea documentatiei, Romania fiind pe primul loc la capitolul documentelor "false ori falsificate". Italia ocupa primul loc in privinta "solicitarilor false" de finantare, fiind urmata de Romania.