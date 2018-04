Rovana, dragostea mea - sindromul "minte-ma frumos" in absorbtia fondurilor europene

Octavian Serban este doctor in economie si dezvoltare regionala, presedinte al KM Institute Romania - KNOMACONS, organizatie care isi propune sa sprijine accesarea facila a fondurilor europene.

In ultimul timp, asistam la o promovare fortata a "marilor succese" inregistrate in absorbtia fondurilor europene, la batalia cifrelor si a raportarilor induse si conduse: ministrul de resort, Rovana Plumb , iese cu raportari care acopera (ne) reusitele tuturor guvernelor care au gestionat mecanismul de atragere a fondurilor aferente perioadei 2014 - 2020.Ca cercetator in domeniu si specialist cu multa experienta, va spun ca genul asta de raportari nu au niciun fel de relevanta deoarece mecanismul este atat de complex si informatiile atat de interpretabile, incat fiecare ministru numit politic creeaza o imagine de poveste, iar realitatea este cu totul alta si rezultatele sunt elocvente.Daca la ministere precum cele de la munca, educatie, economie si altele, ruperea camasii in piata publica permite o doza mai mica sau mai mare de propaganda politica, iata ca la ministerele tehnice de genul fondurilor europene, finantelor, dezvoltarii regionale, nu e loc de prea multa aplicare a doctrinei de partid.Cifrele te lovesc dur in fata: inflatie 5%, absorbtie undeva intre 0% si 9% la principalele programe, iar la nivel de trai suntem depasiti de tari precum Panama, Trinidad Tobago, Mauritius.Doamna ministru Rovana Plumb, la fonduri europene nu merge cu smecherii politice. Coafarea realitatii se intoarce ca un bumerang si il loveste in fata pe cetateanul care asteapta sa o duca mai bine, pe functionarul care vrea sa munceasca mai bine si pe poporul care asteapta sa vada tara de sub el inflorind precum alte surate din UE.In locul cifrelor aiuritoare si amagitoare ar fi mult mai util sa iesiti si sa publicati rapoartele oficiale intocmite chiar de institutii ale statului care sunt abilitate sa verifice modul in care sunt gestionati banii europeni.Printre altele, in aceste rapoarte se spune: lipsa de transparenta privind evaluarea, prevederi insuficiente si neclare ale procedurii operationale de evaluare si selectie, verificari administrative si de eligibilitate neadecvate, lipsa trasabilitatii proceselor, capacitate administrativa insuficienta, neasigurarea separarii functiilor intre institutiile care gestioneaza fonduri, ingradirea dreptului aplicantilor de a face contestatie, criterii de selectie ascunse, risc de nefinalizare in termen a unor proiecte specifice, risc de neindeplinire a indicatorilor prevazuti in program, si multe altele.Aceasta este realitatea pe care o tot ascundeti sub pres si vorbim doar de varful icebergului, problemele sunt mult mai complexe si cu impact sistemic mult mai profund. Sincer, ca specialist in domeniu aveam asteptari mult mai mari la venirea unui ministru numit politic.Avand sustinere politica ma asteptam ca ministrul numit politic sa ia decizii radicale in ceea ce priveste aspectele calitative ale mecanismului de atragere a fondurilor europene in detrimentul alergarii dupa tinte cantitative, interpretabile si efemere ca fundamentare.Doamna ministru, absorbtia fondurilor europene este o chestiune tehnica; daca va inconjurati doar de oameni care va mint frumos si care fac reverente magulitoare nu veti reusi sa scoateti procesul absorbtiei la liman. Ne vom tarai, veti trage de cifre si de rapoarte pompoase pana va vor plesni in fata si veti sfarsi infranta de o realitate crunta, strivita sub papucul ascutit al unor functionari influenti care nu-si urmaresc decat propriul interes: pastrarea scaunului.Folosirea banilor europeni in scopul in care au fost alocati implica o abordare de inalt profesionalism, experienta indelungata si performanta. Schimbati ceva in promovarea calitatii in absorbtia fondurilor europene, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara.Luni in sir am incecat sa va atrag atentia asupra lacunelor din sistem si a reprecursiunilor grave de o iminenta alarmanta: dezangajare de fonduri, intarziere in implementare, corectii si penalizari. Aparatul dumneavoastra a reactionat dur si a cautat sa acopere realitatea cu vorbe goale. Dar iata ca implacabila trecere a timpului scoate la iveala scheletii ascunsi in dulap.Acelasi aparat, chair daca nu intelege prea mult din ce se intampla, imi preia acum observatiile facute si le clameaza cu voce tare pentru a nu pierde ocazia de a iesi in fata. Aceste intarzieri in luarea deciziilor genereaza disfunctionalitatea sistemului chiar daca, in cele din urma, aspectele de legalitate sunt oarecum indeplinite.Zadarnic efort de a ne minti pe noi insine cand, ar fi mult mai simplu, sa identificam problemele reale, sa punem profesionistii performanti in drepturi, sa facem o analiza exacta si realista a sistemului, sa generam solutii pertinente si sa le aplicam.Nu de alta, dar vin zorii zilei si precum personajul din poveste (reala), ne trezim ca dragostea se spulbera sub apasarea rezultatelor finale, chiar daca acum nu mai vorbim de Mihaela ci de Rovana, si nici de rezultatul la vot ci chiar de procentul de absorbtie a fondurilor europene.