Bilantul proiectului "MOWE UP - Promovarea mobilitatii fortei de munca in randul angajatilor si persoanelor inactive" dupa 7 luni

Ziare.

com

Proiectul este finantat pe programul INTEREG V-A Romania - BulgariaLiderul de proiect este Camera de comert si industrie din Dobrici, iar Institutul European pentru turism cultural EUREKA din Dobrici si Camera de comert, industrie, navigatie si agricultura din Constanta sunt parteneri.Perioada trecuta a fost in principiu organizatorica si pregatitoare, implicand alocarea angajamentelor intre partenerii, selectarea consultantilor pentru desfasurarea procedurile de licitatii si realizarea a acestor licitatii.Pana in prezent, au fost selectati in total 16 subcontractanti care sa furnizeze aceste servicii: organizarea evenimentelor, traducerea, campania de promovare in media, transport, tiparire si designul la materiale publicitare, crearea a instrumentelor pentru auto-evaluare, cumpararea echipamentelor de birou etc.Pana in prezent au fost facute doua intalniri - cate una in Constanta si in Dobrici. La aceste evenimente au fost prezentate obiectivele principale, activitatile si angajamentelor in cadrul proiectului.Au fost tiparite pliantele promotionale in limba bulgara si in limba romana care au fost luate de la partenerii pentru distributie.De asemenea au fost facute postere in limba bulgara si romana precum si bannere in limba bulgara, romana si engleza.La evenimentele de lansare al proiectului din 14 si 15 noiembrie care au avut loc in Dobrici si Constanta au participat peste 120 de persoane - reprezentanti ai mediului de afaceri, mediatori ai muncii, institutii de stat, ONG-uri si someri.De asemenea, a inceput o campanie mediatica, care include promovarea evenimentelor si informarea cu privire la progresul proiectului.In ceea ce priveste crearea retelei partenerilor, se exploreaza potentialele al partilor interesate si resursele lor de informare si formare.In urmatoarele luni ar avea loc indeplinirea activitatilor legate cu elaborarea site-ului web si crearea retelei.Proiectuluieste cofinantat de la UE printre fondurile europene pentru dezvoltarea regionala in limetele programului INTEREG V-A Romania - Bulgaria.