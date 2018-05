Ford a anuntat preturile din Romania pentru noua Fiesta Active, rivala Daciei Sandero Stepway

Ziare.

Potrivit unui comunicat oficial, versiunea cu garda la sol mai mare a Fiesta are un pret de pornire de 15.650 de euro.In acesti bani veti primi un model ce beneficiaza de o motorizare pe benzina EcoBoost de 1.0 litri, capabila sa genereze 85 de CP.Mai sunt disponibile versiuni pe benzina capabile sa genereze 125 si 140 CP, dar si doua diesel TDCi de 1.5 litri, capabile sa genereze 85 si 120 CP.Cea mai ieftina versiune diesel are un pret de pornire de 17.050 de euro.Spre deosebire de modelul clasic Ford Fiesta, versiunea Active are o garda la sol de 152 de mm, cu 18 mm mai mare.In plus, sunt disponibile diverse elemente suplimentare de protectie specifice SUV-urilor.In dotarile standard regasim aer conditionat manual, moduri de condus selective, sistem de detectare pentru pietoni, sistem de avertizare pentru depasirea benzii, asistenta pentru franarea de urgenta, geamuri fata electrice, jante de aliaj de 17 inch, sistem multimedia touch Sync 3, 2 porturi USB si 6 difuzoare.C.S.