Ford a prezentat SUV-ul Puma, care va fi produs la Craiova (Foto&Video)

SUV-ul va avea tehnologia de propulsie mild-hybrid de 48 de volti si va intra in vanzare la finalul acestui an, a anuntat, miercuri, compania.Puma va fi produs la uzina Ford din Craiova, in urma unei investitii incepute in anul 2008, care astazi totalizeaza aproape 1,5 miliarde de euro.Prima imagine a lui Ford Puma releva elemente importante de design, inclusiv blocurile optice si linia caroseriei. Alaturi de proportiile de SUV, care permit o garda la sol mai ridicata, Puma are un portbagaj care ofera o capacitate de 456 de litri.Masina are tehnologia Ford EcoBoost Hybrid, care ar trebui sa optimizeze consumul de combustibil, motorul oferind in acelasi timp o putere de 155 CP."Un starter/generator integrat antrenat prin curea (BISG) inlocuieste clasicul alternator, permitand recuperarea si stocarea energiei care de obicei se pierde in timpul franarii si rularii libere (coasting) . Astfel, sistemul incarca un pachet de baterii Litiu-Ion de 48 de volti racit cu aer", se arata in comunicat.BISG se comporta si ca un motor electric, completand motorul 1.0 EcoBoost cu trei cilindri. Acesta utilizeaza energia inmagazinata in baterii pentru a schimba sursa cuplului si pentru a suplimenta cuplul, potrivit companiei.Puma se alatura unei game in expansiune de SUV-uri si crossovere Ford la nivel european, aceasta incluzand Fiesta Active, Focus Active, EcoSport, Kuga, Edge si noul Explorer Plug-in Hybrid.SUV-urile reprezinta acum mai mult de 20% din vehiculele comercializate de Ford in Europa. Vanzarile de SUV-uri Ford au crescut in 2018 la nivel european cu peste 19 procente.