Ford recheama aproape 550.000 de camionete Super Duty, din cauza riscului de incendiu

Ziare.

com

Rechemarea include anumite modele fabricate in perioada 2017-2019, la care exista pericolul aprinderii covorului de pe podeaua vehiculelor, in cazul unei coliziuni, transmite Reuters.Potrivit companiei, sistemul curelelor de siguranta de la scaunele din fata, care este actionat in cazul unei coliziuni, poate provoca scantei care sa declanseze un incendiu.Ford a precizat ca are cunostinta despre un caz de incendiu provocat din acest motiv, in Statele Unite, dar nu si despre accidente sau raniri.Vehiculele afectate au fost fabricate la uzina Ford din Kentucky, in perioada 8 octombrie 2-15 lu 29 octombrie 2019.Rechemarea include 490.574 de vehicule din Statele Unite si teritoriile federale, 56.112 din Canada si 852 din Mexic, potrivit Ford.