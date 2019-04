Ford renunta la cel mai ieftin model vandut in Romania

Ziare.

Constructorul american va elimina hatchback-ul Ka+, din cauza vanzarilor foarte scazute.Ford Ka+ a fost lansat initial in India, iar incepand cu finalul anului 2016 a ajuns si pe piata europeana.Anul trecut a primit un facelift cu tehnologii moderne si motoare noi, insa nici aceste lucruri nu au facut ca interesul oamenilor sa creasca, astfel ca americanii au hotarat sa-l retraga de pe piata europeana, informeaza francezii de la Automobile Magazine In jur de 50 de mii de unitati a vandut Ford anual in 2017 si 2018, mult sub estimarile initiale.Lucrurile stau si mai rau in Romania, unde anul acesta s-au vandut doar 26 de unitati, desi Ka+ este cel mai ieftin model al constructorului american vandut in Romania, pretul de pornire fiind de 8.850 de euro.In plus, emisiile de dioxid de carbon sunt destul de ridicate, ceea ce afecteaza Ford, avand in vedere normele europene ce vor intra in vigoare din 2021.C.S.