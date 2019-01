Volkswagen si Ford Motor se aliaza. Ce vehicule vor face impreuna

Ziare.

Cei doi mari producatori auto au anuntat parteneriatul la salonul auto de la Detroit, transmite Reuters.Alianta, care va debuta in 2022 cu vanzarea de vehicule comerciale van si pickup-uri de dimensiuni medii, nu va implica o fuziune sau un schimb de participatii."Nu este un secret ca industria noastra trece prin schimbari fundamentale care sunt rezultatul electrificarii pe scara larga, reglementarilor mai stricte in domeniul emisiilor, digitalizarii, trecerii la conducerea autonoma si nu in ultimul rand schimbarea preferintelor clientilor", a declarat directorul general al Volkswagen, Herbert Diess.Acesta a adaugat ca producatori auto din toata lumea investesc masiv pentru adaptarea portofoliilor lor de masini la nevoile viitorului si accelereaza ciclurile de inovatii, iar impartirea costurilor investitiilor este justificata.Acordul legat de colaborarea pe segmentul vehiculelor van si al vehiculelor pickup era asteptat. Investitorii se concentreaza acum pe potentialul unor acorduri suplimentare, care in opinia lor ar putea aduce economii mai mari. Intre acestea s-ar afla colaborarea pentru dezvoltarea de vehicule electrice si autonome, precum si combinarea fortelor pe piete precum America de Nord, America de Sud, Europa sau China.Ford va oferi in urmatoarele saptamani mai multe detalii referitoare la efectul aliantei asupra operatiunilor sale, dar nu anticipeaza reducerea numarului de locuri de munca.Compania americana va proiecta si va construi pickup-uri de dimeniuni medii pentru ambele companii, a anuntat Volkswagen. Oficiali ai Ford au spus ca pickup-urile VW vor fi disponibile initial in America de Sud, Europa si Africa.Ford va proiecta si va construi vehicule comerciale van pentru clienti europeni, in timp ce VW va dezvolta si va construi un model van de oras. Vehicule van ar mai putea fi produse la fabrica Ford din Turcia, potrivit VW.Companiile estimeaza ca alianta pentru vehicule comerciale van si pickup-uri va imbunatati rezultatele anuale inainte de taxe incepand din 2023.Diess a mai spus ca Ford si VW au semnat un memorandum de intelegere pentru dezvoltarea in comun a unor vehicule electrice si autonome. Ambele companii au anuntat ca sunt optimiste ca aceste acorduri vor fi finaizate, dar nu au oferit un orizont temporal.