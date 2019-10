Ford lanseaza azi, la Craiova, productia noului Puma, primul model hibrid construit in Romania

Ziare.

com

"Ford marcheaza astazi inceputul productiei de serie a noului Ford Puma la uzina de ultima generatie din Craiova, pentru a raspunde cererii clientilor din segmentul cu cea mai rapida crestere din industria auto.Oferit cu tehnologia avansata de propulsie electrica EcoBoost Hybrid de 48 de volti, noul crossover compact inspirat din gama SUV-urilor este primul vehicul hibrid fabricat in Romania.Ford Puma a fost dezvaluit la sfarsitul lunii iunie a acestui an si se alatura gamei extinse de SUV-uri si de crossovere Ford din Europa, inclusiv Fiesta Active, Focus Active, EcoSport, Kuga, Edge si noul Explorer Plug-In Hybrid", anunta compania intr-un comunicat.Pentru a sustine productia noului model Puma, Ford a demarat anul trecut un amplu proces de angajare a aproximativ 1.700 de oameni si a investit aproximativ 200 de milioane de euro in uzina sa din Craiova. Investitia totala a Ford la Craiova se ridica la aproximativ 1,5 miliarde de euro de la preluarea uzinei in 2008."Noua Puma reprezinta urmatorul capitol din filosofia de design a Ford centrata pe om, care va consolida marca Ford in Europa in ceea ce priveste calitatea, multitudinea de tehnologii si placerea de a conduce. Nu am nicio indoiala ca Puma va avea un succes urias in toata Europa", a declarat Stuart Rowley, presedintele Ford Europa, citat in document.Pe langa tehnologia de motorizare mild-hybrid, Ford Puma dispune de un spatiu de incarcare de 456 litri, inclusiv Ford MegaBox. Totodata noul model produs la Craiova vine cu tehnologii ce confera incredere, printre care Tempomatul Adaptiv cu Oprire-Pornire (Adaptive Cruise Control with Start & Stop), Sistemul de recunoastere a indicatoarelor rutiere (Speed Sign Recognition) si Sistemul de centrare pe mijlocul benzii (Lane Centring).Ford Puma prezinta caracteristici de confort premium, cum ar fi scaunele cu masaj lombar, primele de acest fel din segment, precizeaza compania."Sunt onorat si mandru ca impreuna cu echipa noastra din Craiova suntem parte a acestui nou si deosebit capitol reprezentat de lansarea productiei noului Puma. Este o mare realizare pentru noi sa producem aici, la Craiova, nu numai cel mai avansat vehicul din punct de vedere tehnologic fabricat vreodata in Romania, ci si primul cu tehnologie hibrida integrata.As dori sa multumesc tuturor angajatilor nostri pentru toata munca lor si pentru tot ceea ce fac zi de zi pentru compania noastra", a declarat Ian Pearson, presedintele Ford Romania.Printre variantele distinctive se numara sportivul Puma ST-Line inspirat din gama Ford Performance si eleganta varianta Puma Titanium X - prezentata pentru prima data luna trecuta la Salonul Auto de la Frankfurt, Germania.Ford Romania are in prezent aproximativ 6.000 de angajati care, pentru prima data de la preluarea uzinei din Craiova in 2008, vor fabrica in paralel doua vehicule.Noul Ford Puma este unul dintre cele 17 vehicule electrificate pe care Ford le va lansa in Europa pana in 2024, din care 8 vor fi lansate in anul 2019. La inceputul acestui an, Ford a anuntat ca fiecare nou autoturism pe care il va lansa va include o optiune electrificata - mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid sau full-electric - oferind una dintre cele mai cuprinzatoare game de optiuni electrificate pentru clientii europeni. Ford se asteapta ca motoarele electrice sa reprezinte mai mult de jumatate din vanzarile de autoturisme ale companiei pana la sfarsitul anului 2022.In prezent, mai mult de unul din cinci vehicule Ford vandute in Europa este SUV, iar vanzarile au crescut cu peste 19% in 2018.si va fi comercializat pe toate pietele europene Ford.Ford Europa produce, vinde si serviseaza vehicule sub marca Ford pe 50 de piete individuale si are aproximativ 54.000 de angajati la facilitatile proprii si aproximativ 69.000 de angajati cand sunt luate in considerate asocierile in participatiune si entitatile neconsolidate.