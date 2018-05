CEO-ul Ford Romania: Guvernul sa-si spuna clar planul si sa se tina de cuvant. E diferenta intre promisiuni si realitate

Ziare.

Intr-un interviu acordat RFI, presedintele Ford Romania, britanicul Ian Pearson, isi marturiseste angajamentul total fata de uzina de la Craiova, dar subliniaza ca autoritatile romane trebuie sa isi respecte angajamentele, in special pe cele legate de dezvoltarea infrastructurii rutiere si ferate. "Am vrea ca Guvernul roman sa spuna clar care este planul sau pentru viitor si sa se tina de cuvant", a afirmat el.Ian Pearson a spus, la RFI, ca uzina din Craiova este in continuare foarte competitiva si, intrebat de ce fabrica a avut o productie anuala de doar o treime din tinta propusa, de 250.000 de masini pe an, el a explicat ca numarul de masini produse este determinat de piata, iar conditiile pietei nu au fost cele mai bune.Legat de cele 1.500 de locuri de munca ce urmeaza sa fie create, CEO-ul Ford a spus ca va fi o combinatie de personal inalt specializat si de angajati cu cunostinte de baza si ca va fi introdus un al treilea schimb, acum uzina functionand cu doua schimburi, iar recrutarile vor incepe la finalul acestui an. "Toate aceste 1.500 de locuri de munca vor fi atribuite cetatenilor romani. (...) E extraordinar sa lucrezi cu ei. Sunt dispusi sa invete si sa se dezvolte. E excelent sa lucrezi cu ei", a afirmat Ian Pearson.CEO-ul Ford a mai spus ca in acest momentsi a transmis Guvernului roman sa isi respect propriile angajamente."De cand am venit in Romania, Ford a spus, ca de altfel toate companiile din sectorul auto, ca dezvoltarea infrastructurii este importanta nu doar pentru afacerile din aceasta tara ci si pentru atragerea de noi investitori.Nu suntem acolo unde am vrea sa fim si am spus asta clar Guvernului roman. El s-a angajat la un plan clar de dezvoltare a infrastructurii, iar noi suntem in contact constant cu Executivul pentru a ne asigura ca sunt respectate aceste termene. Mesajul din partea Ford, dar si a celorlalte companii din sectorul auto este: noi ne respectam anagajamentele pe care ni le-am asumat,", a declarat Pearson.Intrebat daca in contextul anuntarii acestei investitii majore in fabrica de la Craiova conducerea Ford a avut noi discutii cu autoritatile romane, el a spus ca au existat discutii si ca reprezentantii companiei au subliniat ca vor ca Guvernul sa isi respecte angajamentele legate de dezvoltarea infrastructurii, prioritare fiind soselele de centura din jurul oraselor Bals si Slatina, ca parte a drumui expres dintre Craiova si Pitesti."De asemenea, toti reprezentantii industriei auto asteapta cu nerabdare ca autostrada dintre Pitesti si Sibiu sa fie gata la termen. La fel de importanta este si calea ferata dintre Craiova si Timisoara si Craiova si Calafat. (...) Orice companie are un plan de afaceri si priveste spre viitor.Intotdeauna sunt schimbari, schimbarea este un lucru bun, dar", a adaugat CEO-ul Ford.