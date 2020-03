S-au inchis fabricile Dacia de la Mioveni si Ford de la Craiova

Somaj tehnic platit de stat

LIVE

Ziare.

com

Angajatii fabriciivor intra in somaj tehnic incepand de joi si vor beneficia de o indemnizatie de 78% din salariul de baza, dupa ce conducerea grupului a luat decizia de a suspenda temporar, din 19 martie, productia la principalele fabrici din Europa."Este de asteptat ca suspendarea temporara a productiei sa dureze cateva saptamani, in functie de evolutia acestei pandemii, de restrictiile impuse la nivel national, de constrangerile legate de lucrul cu furnizorii, dar si de nevoile de stoc ale dealerilor.Aceasta masura este luata in contextul restrictiilor impuse de guvernele nationale in privinta transportului si contactelor personale, astfel ca vanzarile de masini si componentele sunt afectate la nivelul intregului continent.Pe durata opririi temporare a productiei, angajatii Ford Craiova se vor afla in somaj tehnic si beneficiaza de o indemnizatie de 78% din salariul de baza, precum si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii," se mentioneaza intr-un comunicat Ford.Presedintele Ford Europa, Stuart Rowley, a subliniat ca, desi impactul coronavirusului in fabricile companiei a fost unul limitat pana in prezent, efectele sale asupra angajatilor, dealerilor, furnizorilor si clientilor, precum si asupra societatii europene sunt fara precedent."Din cauza impactului dramatic pe care il are aceasta criza asupra pietei auto europene si asupra industriei furnizorilor - si tinand cont de actiunile recente ale tarilor pentru a restrictiona toate calatoriile si contactele personale, in afara de cele esentiale - vom opri temporar productia in principalele noastre fabrici din Europa continentala.In momente dificile ca acesta, trebuie sa ramanem uniti si sa punem oamenii pe primul loc. Noi, la Ford, vom face tot ce putem in saptamanile urmatoare pentru a ajuta la depasirea acestei crize, pentru a reduce raspandirea si pentru a atenua efectele pe cat posibil", a spus Rowley.Siintrerupe, joi, productia la uzinele din Mioveni, pana pe data de 5 aprilie, in contextul pandemiei de coronavirus, iar 13.500 de angajati vor fi in somaj tehnic."Compania anticipeaza ca activitatea comerciala va fi reluata rapid dupa incheierea crizei sanitare. La momentul respectiv vor fi implementate masuri corespunzatoare, in acord cu partenerii sociali, ceea ce va permite companiei sa raspunda cererii comerciale", se arata intr-un comunicat.Angajatii si partenerii de afaceri vor fi informati despre activitatile Groupe Renault Romania si despre reinceperea productiei prin intermediul canalelor de comunicare ale companiei, precizeaza reprezentantii companiei.Vicepresedintele Sindicatului Automobile Dacia, Ion Iordache, a declarat miercuri ca decizia conducerii de a inceta activitatea in cadrul uzinei Dacia era o masura necesara pentru protejarea sanatatii celor 14.000 de salariati."In cursul acestei dimineti (miercuri - n.red.), s-a luat hotararea comuna ca Dacia sa-si inceteze activitatea incepand de maine dimineata de la ora 7:00, pana pe data de 5 aprilie. La Dacia lucreaza 14.000 de salariati. Era o masura necesara si este in continuare o masura necesara pentru protejarea sanatatii celor 14.000 de salariati.Peste 13.500 de oameni vor fi in somaj tehnic, somajul tehnic va fi platit conform contractului colectiv de munca, 85%. E o situatie foarte critica, peste care sper sa trecem cu bine", a declarat liderul de sindicat de la Automobile Dacia, la Digi24.Acesta a apreciat ca mai importanta decat afectarea productiei este sanatatea angajatilor."Productia va fi afectata cumplit, toti salariatii sunt constienti de acest lucru, dar mai de pret este sanatatea lor. In perioada aceasta se vor face deratizari, se vor pregati conditii cat mai bune pentru primirea salariatilor, pentru a preveni raspandirea acestui virus. Suntem in discutii permanente, noi o sa ramanem pe metereze.Este un moment foarte grav. Am avut discutii in cursul zilei de ieri (cu Guvernul - n. red.), s-a solicitat ca statul sa asiste in mod practic intreprinderile din mediul privat. Eu sunt convins ca vom primi ajutoare de la stat, pentru ca, altfel, salariatii din foarte multe intreprinderi din jurul nostru isi vor pierde locurile de munca", a adaugat Ion Iordache.Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat marti seara ca se afla in discutii cu oficialii Ford de la Craiova pentru a gasi solutii de ajutor, dupa cele doua saptamani in care compania va sustine din surse proprii plata somajului tehnic."Am primit si noi astazi (marti, 17 martie - n.red.) informatia de la Ford. Compania va sustine primele doua saptamani somajul tehnic. Suntem in discutii cu Ford cum putem sa ajutam dupa aceea.Intentia noastra este ca nicio companie, pe cat posibil, sa nu fie afectata permanent in aceasta perioada, sa sustinem toata industria sa putem sa trecem peste. Am un mesaj pentru celelalte companii care o duc mai bine in aceasta perioada si sunt cateva companii care o duc mai bine: sa-si plateasca impozitele la timp, pentru ca acele impozite le vom redistribui catre acele sectoare din economie care nu o duc foarte bine", a spus Citu, la Digi24.In cadrul sedintei de guvern desfasurate miercuri in sistem de videoconferinta, premierul Ludovic Orban a declarat ca masurile pe care Executivul le va adopta vizeaza, printre altele, sustinerea financiara de la buget "a efortului de plata a ceea ce se numeste somaj tehnic" "Am ales aceasta formula dintr-un motiv foarte important. Foarte multe companii care sunt afectate sunt companii care functionau foarte bine, care isi desfasurau activitatea in bune conditii, cu profitabilitate, cu plata la timp a taxelor si impozitelor, iar aceste companii afectate sunt afectate de o conjunctura pe care o consideram de moment.Aceste companii, foarte multe dintre ele, odata ce trece varful epidemiei si lucrurile incep sa revina la normal, vor avea capacitatea de a relua activitatea in bune conditii si vor avea nevoie de angajatii pe care i-au format in timp si care, practic, au facut parte din echipa fiecarei companii.A nu-i sustine pe aceasta perioada care, repet, este o perioada care va fi limitata in timp, inseamna a condamna companiile sa piarda acesti angajati, ca odata ce se rup, practic, contractele de munca, odata ce angajatii sunt trecuti in somaj, practic, posibilitatea de refacere a structurii de angajati in fiecare companie afectata va fi foarte mica", a explicat Orban.Premierul a precizat ca, de asemenea, vor fi adoptate masuri in ceea ce priveste asigurarea capitalului de lucru.