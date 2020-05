Uzina Ford de la Craiova se redeschide azi. Reguli stricte pentru angajati

Ford va produce masti sanitare si viziere

Conform unui comunicat al Ford Romania, angajatii sunt anuntati de supervizorul/team leader-ul lor daca este cazul sa vina la munca. Persoanele care nu vor veni la munca vor ramane in somaj tehnic, in baza unei decizii formale."Compania a pregatit un pachet cuprinzator de masuri, dar, mai presus de toate, face apel la simtul de responsabilitate si disciplina al angajatilor pentru buna si corecta implementare a acestora", se mentioneaza in comunicat.Astfel,pentru a se permite accesul in uzina. Acesta este un chestionar simplu privind starea de sanatate individuala. Daca raspunsul este Da la toate intrebarile, angajatul poate veni la serviciu; daca raspunsul este Da la una (sau mai multe) dintre intrebari, angajatul nu poate veni la serviciu si va primi informatii suplimentare pe care trebuie sa le urmeze.Totodata,pentru a identifica persoanele care au febra. Pentru a-i proteja pe toti cei care lucreaza in uzina Ford Craiova, persoanelor cu o temperatura corporala ridicata nu li se va permite accesul in uzina.De asemenea,si sa evite formarea unor grupuri mai mari de trei persoane siCantinele din sectii, automatele, bucatariile unde se prepara mancarea si facilitatile din zona de odihna (frigidere, cuptoare cu microunde) nu vor fi puse in functiune. Cu toate acestea, chioscurile din interiorul uzinei vor fi redeschise.Intreg personalul din incinta companiei va fi obligat sa poarte masca pe fata si, in plus, in anumite situatii, o viziera, pentru a reduce riscul de raspandire ainfectiei in fabrica. Compania a suplimentat nu numai materialele de curatare, dar si frecventa acestor activitati in intreaga fabrica, incepand cu luna trecuta.Angajatilor li se va oferi, de asemenea, acces la materiale de curatare corespunzatoare, pentru a se asigura ca isi pot pastra curate propriile zone de lucru si ca pot pastra o igiena personala corespunzatoare.Compania a contactat furnizorii de transport interni si externi si le-a comunicat sa asigure suficiente autobuze/tramvaie pentru transportul public, cat si curse speciale suplimentare, deoarece este recomandat ca gradul de ocupare al mijlocului de transport sa fie sub 50%.In cazul transportului personal, compania a recomandat deplasarea a cel mult doua persoane intr-o masina: soferul si o persoana pe bancheta din spate, in partea opusa soferului.Comunicatul mai precizeaza ca Ford va produce masti de fata pentru a fi utilizate in uzinele sale din toata Europa.Mastile de fata furnizate de companie vor trebui purtate de oricine lucreaza sau viziteaza o unitate Ford, in conformitate cu protocoalele globale ale companiei."Prin fabricarea mastilor de fata pentru uz propriu, compania contribuie la reducerea cererii din lanturile de aprovizionare pentru echipamentele de protectie personala care sunt necesare serviciilor medicale si altor industrii.In plus, Ford Craiova produce propriile viziere, asigurand un nivel suplimentar de protectie pentru unele operatiuni din cadrul uzinei", precizeaza reprezentantii companiei.Angajatii fabricii Ford de la Craiova au intrat in somaj tehnic incepand de pe data de 19 martie 2020 , iar pe parcursul acestei perioade beneficiaza de o indemnizatie de 78% din salariul de baza.