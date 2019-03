Ford anunta concedieri in Germania si Marea Britanie

Ziare.

Ford a initiat o schema de plecari voluntare pentru angajatii din Germania si Marea Britanie, a anuntat vineri producatorul auto american.In ultimul trimestru al anului trecut, Ford a inregistrat pierderi in toate regiunile, exceptand America de Nord. In aceste conditii, Ford a decis sa isi restructureze operatiunile din Europa, sa inchida uzine din America Latina si sa concedieze mai multe mii de angajati in China. Planul Ford prevede inregistrarea unei marje de profit de 6% in Europa."Prin aceste programe si alte initiative, divizia Ford din Germania ar urma sa-si reduca cu 5.000 numarul de angajati, inclusiv persoane angajate cu contract temporar de munca". Numarul concedierilor din Marea Britanie nu a fost inca stabilit, se arata intr-un comunicat al companiei.In februarie, presa britanica anunta ca reprezentantii Ford Motor au avertizat-o pe Theresa May ca vor intensifica pregatirile legate de mutarea productiei in afara Marii Britanii."Nu mai este vorba despre planuri pentru intamplari neprevazute, luam masuri din cauza incertitudinilor. Este ceva real", a afirmat un participant la intalnirea cu premierul britanic.Anuntul Ford ar reprezenta o noua lovitura pentru industria auto din Marea Britanie, confruntata cu o scadere la aproape jumatate a investitiilor, in principal din cauza incertitudinilor legate de Brexit. Printre companiile care au anuntat ca isi reduc sau isi opresc productia in Marea Britanie se afla Nissan, Airbus, Sony, Dyson,Toyota si Honda.Luna trecuta, Ford a inceput programul de restructurare a operatiunilor din Europa, concediind pana la 400 de angajati de la fabrica sa de motoare Bridgend din Tara Galilor. Sindicatele se asteapta ca in urmatorii doi ani sa fie concediati pana la 1.000 de angajati de la Bridgend.Ford are circa 13.000 de angajati in Marea Britanie, aproximativ un sfert din forta sa de munca din Europa (54.000 de persoane).Pe langa fabrica Bridgend din Tara Galilor, compania mai are o unitate la Dagenham, in Essex, si o serie de alte facilitati pe teritoriul Regatului Unit.Ford considera ca in urma votului din 2016 privind iesirea Marii Britanii din UE a inregistrat pierderi de sute de milioane de lire sterline, in urma deprecierii monedei si a scaderii vanzarilor in Regatul Unit.Ford Motor are aproximativ 197.000 de angajati si 67 de fabrici in intreaga lume. Al doilea mare producator auto din SUA, Ford este prezent si pe piata din Romania.