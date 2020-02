Ford Craiova estimeaza o productie record in 2020: Peste 1.000 de masini pe zi

Ziare.

"Productia motorului 1.0 EcoBoost va sprijini ritmul de asamblare a vehiculelor, atingand un varf zilnic de cadenta de aproximativ 1.700 de motoare, unul la fiecare 42 de secunde. Noul Ford Puma va fi, de asemenea, livrat si in Australia, incepand din prima parte a acestui an; primul vehicul construit in Romania care va fi exportat catre aceasta tara", se arata in comunicat.Ford Craiova exporta acum vehicule in peste 50 de piete din intreaga lume. Din 2008 pana in prezent, Ford a investit la Craiova 1,5 miliarde de euro. Aproximativ 3.400 de locuri de munca au fost create in ultimii trei ani, iar numarul total al angajatilor a ajuns la 6.300 de persoane.Ford Romania confirma ca unitatea de productie de ultima generatie de la Craiova va atinge anul acesta un record al volumului de asamblare zilnic: peste 1.000 de unitati Puma si EcoSport, astfel ca o masina este produsa la fiecare 67 de secunde."Incepand cu luna octombrie 2019, fabrica Ford Craiova construieste in premiera, in paralel, doua crossovere compacte inspirate din lumea SUV-urilor - Ford EcoSport si nou-lansatul Ford Puma. SUV-urile reprezinta in continuare segmentul cu cea mai mare crestere la nivel european.In 2019 au fost inmatriculate in total 5,9 milioane de SUV-uri, in crestere cu 10% fata de 5,4 milioane de unitati inmatriculari in 2018", se arata in comunicat.Noul Ford Puma este deja livrat in toate pietele europene unde Ford este prezent, iar incepand cu prima parte a acestui an, modelul construit la Craiova va fi, de asemenea, exportat si in Australia, fiind primul vehicul produs in Romania livrat pe aceasta piata.Cu o suma de 1,5 miliarde de euro investita in fabrica de la Craiova incepand cu anul 2008, Ford Romania a ajuns la un total de 6.300 de angajati, care lucreaza atat in Fabrica de Asamblare Vehicule, cat si la Fabrica de Motoare.Aproximativ 3.400 dintre acestia au fost angajati in ultimii trei ani pentru a sprijini productia noilor EcoSport si Puma. In conditiile in care volumul de productie a celor doua modele creste constant, Uzina de Asamblare Vehicule Ford Craiova opereaza in premiera in trei schimburi."In contextul unui ritm accelerat de productie a vehiculelor, Fabrica de Motoare va atinge la randul sau un nou record: aproximativ 1.700 de motoare produse intr-o singura zi. In acest moment, la Uzina de Motoare se construiesc trei versiuni ale mult-premiatului motor 1.0 EcoBoost: 100 CP, 125 CP si 155 CP mHEV", se arata in comunicat.Noul Ford Puma, construit exclusiv la Craiova, a primit rating-ul maxim de cinci stele in cadrul testelor de siguranta organizate de autoritatea independenta Euro NCAP. Ford Puma a fost notat cu punctaj maxim la testul de impact lateral cu bariera deformabila, dar si la dificila proba de impact lateral cu stalpul.