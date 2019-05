Ford isi reduce forta de munca la nivel global cu 10%: Circa 7.000 de oameni vor fi concediati sau vor pleca singuri

Ziare.

Directorul general al Ford, Jim Hackett, a afirmat luni, intr-un email adresat angajatilor, caAproximativ 2.300 dintre persoanele afectate de masuri sunt angajate in Statele Unite, transmite Reuters."Pentru a reusi in aceasta industrie competitiva si a pozitiona Ford pentru a castiga intr-un viitor care se schimba rapid, trebuie", a afirmat Hackett in email.Ford se restructureaza la nivel mondial pentru a-si imbunatati profitabilitatea si a accelera dezvoltarea produselor, aplicand sau anuntand reduceri in Europa, America de Sud si Rusia.Producatorul auto a semnat totodata unpentru a colabora in domeniul vehiculelor comerciale van si camionetelor pickup. Companiile mai negociaza o alianta mai larga pentru dezvoltarea de vehicule electrice si autonome.Presedintele american Donald Trump a criticat aspru companiile auto care fac restructurari, mai ales General Motors, dar s-a concentrat mai mult pe desfiintarea posturilor productive din fabrici, nu pe posturile administrative.Casa Alba nu a comentat imediat informatia despre concedierile de la Ford.si ca 2019 este un an de tranzitie pentru companie.In cadrul restructurarii, Hackett a spus capentru reducerea birocratiei si accelerarea procesului decizional. Inainte de restructurare, Ford avea 14 paliere organizationale, dar pana la sfarsitul acestui an vor ramane doar 9.