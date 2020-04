Ford isi reia productia, dar se asteapta la pierderi miliarde de dolari, in prima jumatate din 2020

Ziare.

com

Ford a incetat sa mai produca autovehicule in a doua jumatate a lunii martie, la finele primului trimestru, iar fabricile sale au ramas inchise toata luna aprilie.Compania a anuntat ca fabricile europene vor incepe sa isi reia activitatea din 4 mai , dar, in America de Nord, o piata cheie pentru profitul Ford, planul de redeschidere a fabricilor este inca in negociere cu autoritatile si angajatii.In pofida acestor dificultati, presedintele si CEO al grupului, Jim Hackett, a subliniat intr-o conferinta telefonica avuta cu analistii si mass-media ca Ford implementeaza masuri pentru a iesi intarita din aceasta criza provocata de pandemie."La fel ca in 2008-2009, unul dintre obiective este nu doar sa infruntam furtuna, ci sa iesim din criza pregatiti pentru a construi un viitor mai bun", a spus Hackett.Acesta a explicat ca "desi luam masuri pentru pastrarea lichiditatilor, vom continua sa avansam cu planul nostru si acesta va viza un nou portofoliu de vehicule, un angajament pentru vehicule autonome si electrice, parteneriate globale si o mai buna experienta pentru clienti".La randul sau, potrivit EFE, noul director de operatiuni al Ford, Jim Farley, a precizat ca "vom iesi din aceasta criza mai puternici".In ceea ce priveste rezultatele din primul trimestru, Ford a anuntat ca veniturile sale au scazut cu 34,32 miliarde dolari, respectiv 14,9%, fata de 2019, si ca pierderile ajustate inainte de taxe si impozite au fost de 632 milioane dolari, fata de un profit ajustat de 2,447 miliarde dolari in primele trei luni ale anului trecut.Cifrele sunt rezultatul scaderii cu 12,5% a vanzarilor de autovehicule in primul trimestru, cea mai mare reducere a celor trei mari producatori americani (General Motors, Ford si Fiat Chrysler) si cel mai mare declin trimestrial pentru companie din ultimii 11 ani.In America de Sud, compania a pierdut 113 milioane dolari, in Europa 143 milioane dolari, in China 241 milioane dolari si pe celelalte piete 26 milioane de dolari.Cele mai bune rezultate trimestriale au fost inregistrate de Ford Credit, ramura financiara a grupului, care a avut un profit net de 21 milioane dolari si incasari de 2,967 miliarde dolari.