Ford o avertizeaza pe Theresa May ca pregateste unitati alternative de productie

Declaratia a fost facuta in timpul unei discutii private intre premierul britanic si liderii de afaceri, a informat The Times. Reprezentantii Ford nu au fost disponibili pentru comentarii.Un alt participant la discutie a spus ca si alte companii au transmis premierului avertismente similare cu cele ale Ford."Nu mai este vorba de planuri pentru intamplari neprevazute, luam masuri din cauza incertitudinilor. Este ceva real", a afirmat un participant la intalnirea cu Theresa May.Anuntul Ford reprezinta o noua lovitura pentru industria auto din Marea Britanie, confruntata cu o scadere la aproape jumatate a investitiilor in principal din cauza incertitudinilor legate de Brexit.Saptamana trecuta, grupul auto Nissan a decis sa renunte la producerea unuia din cele mai cunoscute modele ale sale, crossoverul X-Trail, la fabrica din Sunderland, in nord-estul Angliei, care este in momentul de fata principala sa uzina din Europa. Conducerea companiei a evocat indirect Brexitul intre motive."Am luat aceasta decizie din motive economice, dar incertitudinea care persista in privinta relatiilor dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana nu ajuta societatile cum este si a noastra sa-si planifice viitorul", a mentionat intr-un comunicat Gianluca de Ficchy, presedintele Nissan Europe.Urmatoarea generatie a X-Trail pentru piata europeana va fi produsa in fabrica de la Kyushu, in Japonia, si nu la Sunderland, cum se anuntase in 2016.Celelalte viitoare modele prevazute sa fie produse la Sunderland, SUV-urile Juke si Qashqai, nu vor fi afectate de aceasta decizie, a precizat grupul.Tot la Sunderland sunt asamblate actualmente masina electrica Leaf si modelele marcii de lux Infinity.Fabrica Nissan din Sunderland, cea mai mare din Marea Britanie, joaca un rol central in economia orasului cu 275.000 de locuitori, care au votat in proportie de 61% pentru Brexit in 2016. Uzina inaugurata in 1986 si unde lucreaza 7000 de oameni produce 500.000 de vehicule pe an, din care 55% sunt exportate catre UE, fara plata de taxe vamale, lucru care s-ar putea schimba daca Marea Britanie iese din UE fara un acord.O intreaga serie de nume cunoscute din industrie au facut anunturi alarmante pentru economia britanica in perspectiva Brexitului. La sfarsitul lui ianuarie, Airbus a avertizat ca va lua "decizii foarte dureroase" in cazul unui Brexit fara acord, gigantul nipon Sony a decis sa-si mute sediul european in Olanda, iar un alt grup tehnologic, Dyson, a indicat ca se va muta in Singapore, desi a afirmat ca nu din cauza iesirii Marii Britanii din UE. La randul sau, Toyota a avertizat ca o iesire fara acord ar determina o intrerupere temporara a productiei sale din Anglia.Luna aceasta, Ford a inceput programul de restructurare a operatiunilor din Europa concediind pana la 400 de angajati de la fabrica sa de motoare Bridgend din Tara Galilor. Sindicatele se asteapta ca in urmatorii doi ani sa fie concediati pana la 1.000 de angajati de la Bridgend.Un purtator de cuvant al Ford a confirmat decizia, spunand: "Compania introduce o schema de plecari voluntare pentru toti salariatii de la fabrica Bridgend, ca parte a restructurarii operatiunilor din Europa. Programul vine in urma discutiilor cu sindicatele privind cerintele uzinei legate de forta de munca pentru motoarele estimate a fi fabricate in viitorul apropiat".Informatia vine dupa ce luna trecuta producatorul auto american a avertizat ca un Brexit "dur" va costa Ford 615 milioane de lire sterline (800 de milioane de dolari) in acest an.Ford are circa 13.000 de angajati in Marea Britanie, aproximativ un sfert din forta sa de munca din Europa (54.000 de persoane).Numarul concedierilor care ar urma sa aiba loc in Marea Britanie si pe continent, in urma restructurarii operatiunilor, nu va fi stiut cu exactitate decat peste cateva luni, au spus sefii producatorului auto.Totusi, ei au avertizat ca ar putea fi vorba mai degraba de mii de locuri de munca decat de sute, in conditiile in care Ford isi accelereaza planurile pentru a deveni "cea mai de incredere companie mondiala, care produce vehicule inteligente pentru o lume inteligenta".Pe langa fabrica Bridgend din Tara Galilor, compania mai are o unitate la Dagenham, in Essex, si o serie de alte facilitati pe teritoriul Regatului Unit.Ford considera ca in urma votului din 2016 privind iesirea Marii Britanii din UE a inregistrat pierderi de sute de milioane de lire sterline, in urma deprecierii monedei si a scaderii vanzarilor in Regatul Unit.Ford Motor are aproximativ 197.000 de angajati si 67 de fabrici in intreaga lume. Al doilea mare producator auto din SUA, Ford este prezent si pe piata din Romania.