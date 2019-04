Ford va investi 500 de milioane de dolari intr-un posibil rival al Tesla

Ziare.

com

Ford va utiliza "skateboard-ul" Rivian, un sasiu care reuneste un motor electric, baterii si sisteme de control, pentru a construi un nou vehicul pentru America de Nord. Grupul nu a oferit detalii legate de tipul de vehicul, locul si momentul in care va incepe productia, transmite Reuters.Rivian, companie din Michigan fondata in 2009, a atras peste 1,5 miliarde de dolari de la investitori. Un purtator de cuvant al companiei a refuzat sa ofere o evaluare a acesteia, dar site-ul pentru investitori Dealroom.com estimeaza o valoare a Rivian de 5-7 miliarde de dolari.Valoarea de piata a Tesla este de circa 45 de miliarde de dolari, in timp ce capitalizarea Ford este de aproape 38 de miliarde de dolari.Directorul general al Ford, Jim Hackett, a declarat miercuri ca acordul cu Rivian nu afecteaza discutiile Ford cu Volkswagen despre folosirea in comun a arhitecturii companiei germane pentru vehiculele electrice.Primele produse ale Rivian, o camioneta pickup mare si un vehicul utilitar, vor intra in fabricatie la sfarsitul anului 2020 si la inceputul lui 2021, a declarat directorul general al companiei, R.J. Scaringe. Cele doua vehicule electrice, precum si skateboard-ul pe care il va folosi Ford vor fi fabricate la farica Rivian, care este o fosta uzina Mitsubishi din Normal, Illinois.Scaringe a spus ca Rivian si Ford au convenit acordul in ultimele sase luni.Anuntul referitor la acordul cu Ford au urmat informatiilor ca General Motors si Rivian au intrerupt discutiile referitoare la o investitie a GM.In luna februarie, Amazon anuntase ca va conduce o investitie de 700 de milioane de dolari in Rivian.Amazon a mai anuntat saptamana trecuta ca se va asocia cu Ford pentru a oferi servicii de transport bazate pe tehnologia cloud.Ford a precizat ca investitia in Rivian este separata de o investitie de 11 miliarde de dolari in vehicule electrice, anuntata anterior, care include introducerea a 40 de vehicule hibride si electrice in gama de modele, pana in 2022.In luna martie, VW si Ford au semnat un acord pentru dezvoltarea de camionete pickup de dimenisiuni medii si continua discutiile despre extinderea aliantei pentru a include vehicule electrice si autonome si servicii de mobilitate.