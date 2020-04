Presa din Spania, despre cel mai nou SUV Ford: E mai ieftin decat Dacia Duster

Ziare.

Este vorba despre modelul Ford Puma, creat in uzina de la Craiova."Este mai ieftin decat o Dacia Duster! Ford a micsorat pretul acestui SUV", titreaza spaniolii de la El Desmarque Modelul beneficiaza de o reducere semnificativa in Spania. Pretul nou de pornire este de 17.100 de euro, redus cu 4.483 de euro.Chiar daca este un model in versiunea de baza, acesta are aproximativ dotarile disponibile pe versiunea de top a Dusterului.Motorul este unul de 1 litru, capabil sa genereze 125 de cai putere.In Romania, Ford are o promotie pentru noul Puma, la o rata lunara de 730 de lei (60 luni), cu un avans de 36.660 de lei.C.S.