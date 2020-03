A murit Miki Alexandrescu

Ziare.

Comentatorul a facut infarct in timpul unui meci de tenis jucat cu fiul sau."Fostul comentator al curselor de Formula 1 avea 65 de ani si a facut infarct in timpul unui meci de tenis jucat cu fiul sau", anunta Eurosport.S-a facut cunoscut in anii 90 cand a comentat pentru TVR si apoi pentru Pro TV cursele din Formula 1.De asemenea, a colaborat cu mai multe reviste din lumea sporturilor cu motor.I.G.