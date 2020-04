A murit Sir Stirling Moss, "campionul fara coroana" din Formula 1

Ziare.

Agentia de presa britanica BBC a anuntat faptul ca Moss, denumit si "campionul fara coroana", a decedat la 90 de ani, dupa ce s-a retras din viata publica in 2018. El a suferit o infectie pulmonara serioasa in 2016, in luna decembrie, in timpul unei vacante in statul Singapore."A murit in pace si a fost magnific cand ne-a parasit. A inchis ochii si a adormit", a povestit pentru sursa mai sus citata sotia lui Sir Stirling Moss.Moss a pilotat in cariera sa in cadrul Campionatului Mondial de Formula 1 pentru echipe ca Mercedes -Benz, Maserati, Vanwall, Cooper, Lotus si HWM, intre 1951 si 1961.A luat startul in 66 de Mari Premii si a castigat 16 curse, cele mai multe din cadrul pilotilor care niciodata nu au castigat coroana de campion mondial.Moss a fost de patru ori vicecampion mondial si de aceea a primit titulatura de "campionul fara coroana". El a concurat si in afara Formulei 1, in alte serii automobilistice, obtinand 212 succese in cariera. In 1955, a castigat si cursa de raliuri Mille Miglia, o competitie de 1.000 de mile in Italia.S-a retras in 1962, dupa un accident suferit pe circuitul de la Goodwood, in urma caruia a stat in coma o luna si a fost paralizat sase luni. A concurat apoi in cursele de amatori cu masini de epoca.D.A.