Aproape de tragedie in Formula 1: "Ce e in neregula ei? Puteam sa-i omor!"

Despues de este momento, estoy muy contento con mi dia! Que todos podemos volver a casa con nuestras familias. Espero que no vuelva a pasar por la seguridad de los marshals! 🙏 #MonacoGP #Checo11 pic.twitter.com/jBhLgMqFVd - Sergio Perez (@SChecoPerez) 26 mai 2019

In momentul in care mexicanul Sergio Perez, pilotul celor de la Racing Point, a iesit de la boxe si accelera spre primul viraj, doi oficiali au aparut alergand pe pista!Perez a franat, iar unul dintre acestia a traversat pista, in timp ce celalalt s-a oprit la timp pentru a putea fi ocolit de monopostul de Formula 1."Ce e in neregula cu ei? Puteam sa-i omor!", le-a transmis Perez oficialilor echipei sale imediat dupa incident.La finalul cursei, el a vorbit despre momentul in care a fost aproape de a-i lovi pe cei doi."Alergau pe pista in timp ce eu ieseam de la boxe. Am franat si au avut noroc ca i-am putut evita. Oficialii de cursa sunt de obicei foarte profesionisti, insa siguranta trebuie sa primeze pana la urma atat pentru noi cat si pentru ei", a mai declarat Perez.Pilotul celor de la Racing Point nu a avut o cursa foarte reusita, terminand pe locul 13 pe cel mai cunoscut circuit din Formula 1.M.D.