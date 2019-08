Calendar record pentru Formula 1: Vietnamul intra in "Marele Circ"

Ziare.

Fata de 2019, doua noi circuite isi vor face aparitia in calendar: cel de la Zandvoort, gazda Marelui Premiu al Olandei (3 mai), care revine in calendarul Formulei 1 dupa o absenta de 25 ani, si cel de la Hanoi, unde va avea loc Grand Prix-ul Vietnamului (5 iunie), ultimul fiind o premiera pentru Formula 1, informeaza EFE.Circuitul stradal de la Hanoi va fi al 73-lea din istoria celei mai importante competitii automobilistice din lume.In schimb, Marele Premiu al Germaniei a fost retras din calendar, spre deosebire de cel al Frantei, care va avea loc pe 18 iunie.Calendarul editiei 2020 a Mondialului de Formula 1 mai trebuie sa obtina aprobarea Consiliului Mondial al Federatiei Internationale de Automobilism (FIA), care se va intruni in acest scop pe 4 octombrie.Unele date ar putea fi puse sub semnul intrebarii, intre care cea a Marelui Premiu al Canadei (14 iunie), care urmeaza sa aiba loc in aceeasi zi cu Cursa de 24 de ore de la Le Mans.Iata calendarul provizoriu al CM de Formula 1 editia 2020:1. MP al Australiei (15 martie)2. MP al Bahrainului (22 martie)3. MP al Vietnamului (5 aprilie)4. MP al Chinei (19 aprilie)5. MP al Olandei (3 mai)6. MP al Spaniei (10 mai)7. MP al Monaco (24 mai)8. MP al Azerbaidjanului (7 iunie)9. MP al Canadei (14 iunie)10. MP al Frantei (28 iunie)11. MP al Austriei (5 iulie)12. MP al Marii Britanii (19 iulie)13. MP al Ungariei (2 august)14. MP al Belgiei (30 august)15. MP al Italiei (6 septembrie)16. MP al Singapore (20 septembrie)17. Rusia (27 de septiembre)18. MP al Japoniei (11 octombrie)19. MP al Statelor Unite (25 octombrie)20. MP al Mexicului (1 noiembrie)21. MP al Braziliei (15 noiembrie)22. MP de la Abu Dhabi (29 noiembrie)