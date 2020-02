Decizia luata in Formula 1 din cauza coronavirusului

Ziare.

Conform publicatiei britanice, "discutiile continua pentru a se stabili daca cursa va fi amanata sau anulata complet"."Cu un calendar record de 22 de curse in acest sezon, este dificil insa de intrevazut unde ar putea fi inscrisa o cursa reprogramata in China. Daca Formula 1 ar incerca sa o impinga in a doua jumatate a sezonului, aceasta ar putea duce la organizarea curselor in trei sau chiar patru weekend-uri consecutive, ceva la care echipele s-ar opune probabil", adauga The Times.Daca informatia se va confirma, Marele Premiu de Formula 1 al Chinei se va adauga celorlalte evenimente sportive anulate deja pe continentul asiatic din cauza epidemiei de coronavirus, din cauza careia si-au pierdut viata peste 1.100 de persoane, conform ultimului bilant dat publicitatii miercuri de autoritatile de la Beijing.