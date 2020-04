Decizie importanta anuntata in Formula 1

Ziare.

"Sunt extrem de dezamagit sa va spun ca Marele Premiu al Marii Britanii din acest an nu se va putea desfasura in prezenta spectatorilor', a declarat Stuart Pringle, directorul executiv de la Silvestone, citat de site-ul Motorsport.com."Am amanat decizia cat mai mult timp posibil, insa a devenit foarte clar, tinand cont de conditiile din tara si de cerintele guvernului aflate in vigoare acum si intr-un viitor previzibil, ca Grand Prix-ul nu poate avea pur si simplu loc in conditii normale. Obligatia noastra este de a proteja sanatatea si siguranta tuturor persoanelor implicate in pregatirea si desfasurarea evenimentului, a voluntarilor si a fanilor incredibili, iar aceasta era cea mai buna, cea mai sigura si, totodata, singura decizie pe care o puteam lua", a adaugat oficialul britanic.Tot luni, organizatorii Marelui Premiu al Frantei au anuntat anularea cursei prevazute in data de 28 iunie, pe circuitul "Paul Ricard" din Le Castellet, ca urmare a deciziei autoritatilor de la Paris de a interzice organizarea marilor evenimente cel putin pana la jumatatea lunii iulie.Noua editie a Campionatului Mondial de Formula 1, ar urma sa debuteze in Austria, pe circuitul Red Bull Ring din Spielberg, intre 3 si 5 iulie, probabil "fara fani", a anuntat Chase Carey, presedintele societatii care gestioneaza cea mai importanta competitie automobilistica de pe planeta."Vizam un debut al curselor in Europa, in iulie, august si inceputul lui septembrie. Prima dintre ele se va desfasura in Austria, in weekend-ul 3-5 iulie. In septembrie, octombrie si noiembrie, urmeaza ca concuram in Eurasia, in Asia si pe continentul american, pentru a incheia sezonul in Golf, in decembrie, cu Bahrainul inaintea traditionalei finalei de la Abu Dhabi, dupa ce vom efectua intre 15 si 18 curse", a declarat presedintele Formulei 1."Vom da publicitatii calendarul nostru finalizat cat mai curand posibil", a adaugat Chase Carey.Formula 1 trebuie sa organizeze cel putin opt curse pe trei continente pentru a putea fi clasificata drept campionat mondial, subliniaza Motorsport.com.