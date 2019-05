Ziare.

Decesul survine la opt luni de cand Lauda a efectuat un transplant de plamani.Lauda va ramane in amintirea iubitorilor sportului ca fiind unul dintre cei mai respectati piloti de Formula 1.El are doua titluri mondiale cu Ferrari , in 1975 si 1977, si unul cu McLaren, in 1984.Momentul care i-a marcat cariera este accidentul grav suferit in 1976, in timpul Marelui Premiu al Germaniei, dupa care s-a ales cu arsuri pe o mare parte din corp. Chiar si asa, el a revenit in circuit si a concurat la un nivel inalt.In total, el a castigat 25 de curse din cele 171 la care a luat startul.Dupa retragerea din cariera, Lauda a si-a creat o companie aeriana proprie, dar a activat si in Formula 1, in functii de conducere la diverse echipe.C.S.