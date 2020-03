Echipele de Formula 1 vin cu un ajutor pretios in pandemia de coronavirus. Vor produce peste 20.000 de ventilatoare

Ziare.

com

Formatiile de F1, aflate in pauza avand in vedere ca sezonul de Campionat Mondial 2020 nu a putut incepe din cauza coronavirusului, incearca sa ajute in aceasta pandemie, iar sectorul in care pot face asta este acela de realizare a aparatelor de respiratie artificiala, dupa cum anunta presa britanica, prin cotidianul Daily Telegraph Mai exact, in Italia, Ferrari Chrysler (FCA) si producatorul de componente de inalta tehnologie pentru industria auto Magneti Marelli au inceput o colaborare cu Siare Engineering, cel mai mare producator italian de ventilatoare mecanice, pentru a creste productia de ventilatoare la cifra de 500."Discutam cu Fiat Chrysler, Ferrari si Marelli pentru a incerca sa intelegem daca ne pot da o mana de ajutor in acest proces, cu parti electronice", a declarat agentiei Reuters cu Gianluca Preziosa, directorul executiv al Siare, pentru sursa mai sus citata.De asemenea, in Marea Britanie guvernul a cerut ajutor celor 7 echipe de Formula 1 cu sediul in Anglia, iar acestea s-au aratat imediat dispuse sa contribuie la acest plan. La dispozitia sistemului sanitar din Marea Britanie, NHS, sunt in acest moment aproximativ 5.000 de aparate de respiratie artificiala. Dupa ajutorul pe care cele 7 echipe il vor acorda, se poate ajunge la o productie de 20.000 de ventilatoare.In toata lumea au fost afectate peste 184 de tari de catre pandemia de coronavirus, iar in acest moment sunt inregistrate peste 12.000 de decese, unul venind din pacate si in Romania, in dimineata zilei de duminica.D.A.