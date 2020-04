Ferrari ameninta cu o decizie radicala

Ziare.

Plafonul convenit initial pentru 2021, de 175 milioane dolari, este considerat acum prea ridicat de catre echipe mici, care lupta pentru supravietuire in aceasta perioada de pandemie globala. O noua propunere de 145 milioane dolari pentru 2021, cu un plafon de 130 milioane pentru 2022, a fost sugerata, insa nu este acceptata de toata lumea."Nivelul de 145 milioane este deja o noua si solicitanta cerere in comparatie cu ceea ce s-a prezentat in iunie trecut. Nu se poate realiza fara sacrificii semnificative, mai ales in ceea ce priveste resursele noastre umane. Daca se va merge si mai jos, nu am vrea sa fim pusi in situatia de a fi nevoiti sa ne uitam la alte optiuni suplimentare pentru implementarea ADN-unui nostru de curse", a declarat Binotto pentru ziarul britanic The Guardian.Formula 1 a anulat sau amanat primele sale noua curse din acest sezon si se zbate sa organizeze un calendar revizuit pentru a salva sezonul 2020.Ferrari a concurat in toate campionatele de Formula 1 inca de la prima sa editie, in 1950, si are o putere considerabila datorita acestui statut unic.Insa Formula 1 este constienta, la randul ei de propria valoare pentru Ferrari, iar amenintarile anterioare venite de la renumita gruparea a "calutului cabrat" nu s-au soldat cu niciun rezultat."Suntem constienti ca Formula 1 si intreaga lume traverseaza acum o perioada deosebit de dificila din cauza pandemiei de Covid-19. Insa nu este momentul pentru a reactiona in graba, fiindca exista riscul de a se lua decizii pe fondul acestei situatii de urgenta si fara o evaluare clara a tuturor consecintelor", a mai adaugat oficialul italian.Ferrari nu este insa sigura echipa care se opune reducerii plafonului bugetar, alte doua forte din Formula 1, Mercedes si Red Bull, avand aceeasi opinie cu a italienilor. Cele trei echipe isi apara punctul de vedere prin faptul ca investesc sume considerabil mai mari in cercetare si dezvoltare decat celelalte formatii.O solutie posibila ar putea fi relaxarea regulilor care interzic echipelor sa cumpere masini deja pregatite sa concureze, de la diversi producatori. Acest lucru ar reduce costurile micilor echipe si ar permite celor mari sa isi pastreze programele de cercetare.