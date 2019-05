Formula 1: Hamilton aduce o noua victorie pentru Mercedes, la Monaco

Ziare.

com

Hamilton, aflat la a patra victorie din acest sezon, a fost urmat de germanul Sebastian Vettel Ferrari ), la 2 sec. 602/1000, si de finlandezul Valtteri Bottas ( Mercedes ), la 3 sec. 162/1000.Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a trecut al doilea linia de sosire, dar o penalizare din cauza unui acrosaj cu Hamilton in ultimele tururi l-a scos de pe podium, clasandu-se pe locul 4, la 5 sec. 537/1000.Francezul Charles Leclerc (Ferrari) a abandonat in turul 18 dupa un acrosaj cu Renault -ul lui Nico Hulkenberg in timp ce incerca sa-l depaseasca.Iata clasamentul cursei:Cel mai bun tur in cursa : Pierre Gasly (Franta/Red Bull-Honda) 1:14,279 in turul 72 (medie orara: 262,298 km)Abandon: Charles Leclerc (Monaco/Ferrari): problema mecanica in turul 17.In clasamentul Campionatului Mondial al pilotilor, lider este Hamilton cu 137 pct, urmat de Bottas 120 pct, Vettel 82 pct, Verstappen 78 pct etc.