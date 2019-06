Formula 1: Hamilton castiga si in Franta, Mercedes continua sa domine sezonul 2019

Ziare.

Aceasta este a 79-a victorie a lui Hamilton de la debutul carierei sale si a sasea din acest sezon, in timp ce Bottas a obtinut doua, astfel ca Mercedes isi confirma dominatia totala dupa ce s-a impus in toate cursele din acest sezon.Pe locurile urmatoare s-au clasat monegascul Charles Leclerc ( Ferrari ), la 18 sec. 985/1000, si olandezul Max Verstappen (Red Bull), la 34 sec. 905/1000.Iata clasamentul cursei (53 de tururi - 309,626 km):Cel mai bun tur in cursa : Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) - 1 min. 32 sec. 740/1000 in turul 53 (medie orara: 210,084 km).Abandon: Romain Grosjean (Frsanta/Haas-Ferrari): problem mecanica turul 45.Lider in clasamentul Campionatului Mondial al pilotilor este Hamilton cu 187 pct, urmat de Bottas 151 pct, Sebastian Vettel 111 pct, Max Verstappen 100 pct, Charles Leclerc 87 pct etc.In clasamentul constructorilor, pe primul loc se afla Mercedes cu 338 pct, urmata de Ferrari 198 pct, Red Bull- Honda 136 pct etc.