Lewis Hamilton a gasit solutia de compromis pentru actualul sezon din Formula 1

Formula 1 planuieste startul sezonului cu Marele Premiu al Austriei din 5 iulie, dupa ce primele zece curse au fost amanate sau anulate din cauza pandemiei de coronavirus.''Nu stiu cat de pasionant va fi pentru lumea care se uita la televizor, dar va fi mai bine decat nimic, a declarat Hamilton, 35 ani, intr-un interviu video postat de echipa sa Mercedes . Cu cat sunt mai multi fani, cu atat atmosfera e mai grozava. Va fi foarte mult spatiu gol''.Formula 1 planuieste sa inghesuie cat mai multe curse pana la finele sezonului, dupa un program care urmeaza sa fie dat curand publicitatii.''Pentru noi va fi ca un test zilnic. Dar cursa e cursa. Imi lipseste cu adevarat'', a adaugat britanicul, care nu isi aduce aminte sa fi petrecut sase saptamani in acelasi loc.Hamilton a opinat ca pandemia de coronavirus a avut si o latura pozitiva, in pofida numeroaselor victime inregistrate in toata lumea: ''Este grozav ca primesc mesaje de la oameni din toata lumea care se chinuie in aceste momente pentru ca nu pot vedea sport. Iar asta arata cat de important este sportul in viata oamenilor. Ne uneste pe toti laolalta. Trebuie sa vedem si latura pozitiva, cerul este mai clar. Cred ca lumea apreciaza mai mult timpul, mai mult familiile lor si mai mult relatiile lor. Sper ca toti putem creste din aceasta experienta ''.Hamilton vaneaza in acest sezon un al saptelea titlu mondial, care i-ar permite sa egaleze recordul germanului Michael Schumacher