Minut de reculegere inaintea cursei de Formula 1, dupa tragicul accident al lui Anthoine Hubert din Formula 2

Minutul de reculegere va incepe la 15.53, iar cursa va avea loc incepand cu 16.10.Hubert a murit sambata la 22 de ani, dupa un groaznic accident care a avut loc la Spa, in cursa de Formula 2:Imediat dupa accident, cursa a fost oprita definitiv si a fost anulata.Gravul accident a avut loc in al doilea tur de pista, cand un monopost a lovit un parapet de protectie de pe marginea din dreapta a circuitului, a ricosat pe pista si a fost izbit in plin de alta masina. Hubert se afla in masina care s-a izbit de parapet. Juan Manuel Correa, pilotul celui de-al doilea monopost implicat in accident, este din fericire in stare stabila, fiind internat la spitalul din Liege.A mai fost implicat si un alt pilot in acest incident, dar Marino Sato a parasit pe propriile picioare locul accidentului, avand masina putin avariata.Hubert, 22 de ani, era pilot in Formula 2 la echipa BWT Arden.La cursa de Formula 1, primii doi piloti Ferrari sunt pe prima linie din grila de start, Leclerc avand parte de pole position , al treilea din acest sezon.