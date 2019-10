Rezultatele inregistrate in Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei: Cunoastem deja campioana de la constructori

Ziare.

El a fost urmat de germanul Sebastian Vettel (Ferrari), plecat din pole position, la 13 sec. 343/1000, si de britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), la 13 sec. 858/1000.Cu 177 de puncte avans in clasamentul constructorilor, gratie si punctului pentru cel mai rapid tur obtinut de Hamilton, Mercedes nu mai poate fi ajunsa de Ferrari, ocupanta locului doi.Iata clasamentul Marelui Premiu al Japoniei, a 17-a etapa a Campionatului Mondial, disputat pe circuitul din Suzuka:1. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) 1 h 21:46,7552. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) la 13,3433. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 13,8584. Alexander Albon (Thailanda/Red Bull-Honda) 59,5375. Carlos Sainz Jr (Spania/McLaren-Renault) 1:09,1016. Charles Leclerc (Monte Carlo/Ferrari) la 1 tur7. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1 tur8. Pierre Gasly (Franta/Toro Rosso-Honda) 1 tur9. Sergio Perez (Mexic/Racing Point-Mercedes) 1 tur10. Nico Hulkenberg (Germania/Renault) 1 tur11. Lance Stroll (Canada/Racing Point-Mercedes) 1 tur12. Daniil Kviat (Rusia/Toro Rosso-Honda) 1 tur13. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Renault) 1 tur14. Kimi Raikkonen (Finlanda/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1 tur15. Romain Grosjean (Franta/Haas-Ferrari) 1 tur16. Antonio Giovinazzi (Italia/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1 tur17. Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari) 1 tur18. Robert Kubica (Polonia/Williams-Mercedes) la 2 tururi19. George Russell (Marea Britanie/Williams-Mercedes) nu a trecut linia de sosireCel mai rapid tur in cursa: Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 1:30,983 in turul 45 (medie orara: 229,770 km)Abandon: Max Verstappen (Olanda/Red Bull-Honda), problema mecanica in turul 15.Lider in clasamentul pilotilor este Lewis Hamilton (Mercedes) cu 338 pct, urmat de Valtteri Bottas (Mercedes) 274 pct, Charles Leclerc (Ferrari) 223 pct, Max Verstappen (Red Bull-Honda) 212 pct, Sebastian Vettel (Ferrari) 212 pct etc.In clasamentul constructorilor, pe primul loc se afla Mercedes cu 612 pct (campioana), urmata de Ferrari 435 pct, Red Bull-Honda 323 pct etc.