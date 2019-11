Schimbari majore in regulamentul Formulei 1

Ziare.

O prima masura este plafonarea cheltuielilor la 175 milioane dolari pe sezon, dar fara sa fie incluse, intre altele, cheltuielile de marketing, activitatile indirect legate de Formula 1, salariile pilotilor si ale celor mai bine platite trei persoane de la o echipa, precum si bonusurile. Acest plafon va fi adaptat in functie de numarul de curse (un milion in plus sau in minus in baza a 21 de curse). Totodata, sunt prevazute si sanctiuni in cazul depasirii plafonului.Numarul de curse a fost fixat la maximum 25 pe sezon (fata de 21 in prezent), dar cu weekend-uri de Grand Prix mai scurte (trei zile in loc de patru).De asemenea, masinile vor fi mai simple in plan aerodinamic cu un eleron anterior simplificat, roti mai mari, care sa conduca la intoarcerea la efectul de sol, precum si eliminarea numeroaselor eleroane si apendice. Totodata, monoposturile vor fi mai grele (768 kg in loc de 743), iar cockpit-ul va fi largit pentru un confort mai bun al pilotilor mai corpolenti, urmand sa fie ranforsat.Responsabilii Formulei 1 au in vedere si reducerea trenului aerodinamic, care impiedica in prezent monoposturile sa se apropie unele de altele si sa se dubleze. In prezent, un monopost de Formula 1 pierde jumatate din capacitatea aerodinamica atunci cand urmareste un alt monopost la o distanta echivalenta cu lungimea unei masini. Cu noile reguli, aceasta cifra ar trebui sa ajunga la 14 la suta, iar consecinta va fi, probabil, o masina mai lenta cu 3 pana la 3,5 secunde pe un tur.Totodata, anumite piese vor fi standardizate, daca nu din 2021, din anii urmatori, cum ar fi discurile de frana. Echipele nu vor mai putea sa-si modifice cutiile de viteze decat o data la cinci ani, husele de incalzire a pneurilor vor fi in continuare autorizate in 2021 si 2022, dar simplificate, in timp ce suspensiile vor fi mai putin complexe si sistemele hidraulice vor fi interzise.In acelasi timp, anumite piese de carbon vor fi acoperite cu o membrana pentru a se evita ca acestea sa se sparga in cazul unul unui accident si sa provoace perforari. Si botul masinii va fi lungit pentru a oferi o mai buna capacitate de absorbtie. De asemenea, continutul de carburant regenerabil va depasi 20 la suta, urmand sa creasca proportia incepand din 2022.