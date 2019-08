Tragedie in lumea sportului: Anthoine Hubert a murit intr-un accident teribil (Video)

Ziare.

Francezul Anthoine Hubert, in varsta de doar 22 de ani, a murit dupa un accident in care au fost implicate doi piloti.Monopostul condus de Hubert s-a lovit de parapet si a ricosat inapoi pe pista, moment in care a fost izbit de monopostul condus de Juan Manuel Correa.Medicii au intervenit imediat si i-au acordat primul ajutor lui Anthoine Hubert chiar pe pista, insa aceasta, din pacate, n-a mai putut fi salvat!Manuel Correa ar fi in stare stabila, potrivit unui comunicat emis de FIA.Marele Premiu de Formula 2 al Belgiei a fost, bineinteles, anulat dupa numai doua tururi.