Ghinion teribil pentru Chipciu: S-a accidentat din nou!

Ziare.

com

Potrivit celor de la hln.be , "tricolorul" in varsta de 30 de ani a ajuns iarasi pe mana medicilor dupa ce a acuzat probleme de sanatate.Accidentarea vine cum nu se poate mai prost pentru romanul care se chinuie sa se impuna in lotul celor de la Anderlecht, echipa la care a revenit in vara.El n-a putut face pregatirea alaturi de coechipieri din cauza altei accidentari, iar acum parea gata sa se lupte pentru un loc in echipa belgiana.Ramane de vazut ce decizie va lua Anderlecht in ceea ce il priveste, insa este de asteptat ca formatia din Bruxelles sa nu ii mai acorde prea multe sanse.M.D.