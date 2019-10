Alexa, greu de demis: Astra l-a suspendat pentru ca nu-l poate da afara

Ziare.

Formatia de la malul Dunarii a transmis joi, prin intermediul unui comunicat de presa, ca i-a suspendat contractul lui Alexa si ca negociaza in continuare termenii rezilierii."Antrenorul Dan Alexa a acceptat suspendarea angajamentului sau cu clubul nostru, pentru o perioada de timp, in care se vor continua discutiile cu acesta pentru rezilierea intelegerii.Astazi, lotul Astrei a plecat intr-un cantonament centralizat la Curtea de Arges, unde echipa va sta pana duminica, alaturi de noul antrenor al echipei noastre, Bogdan Andone, care urmeaza sa semneze un angajament cu obiectiv imediat calificarea in play-off.Andone - care a mai lucrat la Astra in sezonul in care echipa noastra a castigat titlul va fi ajutat de Octavian Chihaia, Vasile Maftei, italianul Massimo Stalteri si Ionut Bosneag", au transmis giurgiuvenii.Din cate se pare, Alexa nu vrea sa renunte la clauza de reziliere pe care o are in contract, in valoare de 150 de mii de euro.M.D.