Antrenorul unei echipe de top din Spania a fost demis de patron

Ziare.

com

Valencia a anuntat oficial ca Marcelino a fost dat afara, decizia apartinandu-i patronului Peter Lim."Valencia CF i-a transmis miercuri lui Marcelio Garcia Toral ca a fost demis din functia de antrenor al primei echipe. Clubul vrea sa ii multumeasca pentru munca depusa in perioada in care s-a ocupat de formatie si ii ureaza succes pe viitor", se arata in comunicatul ibericilor.Potrivit celor de la Marca, demiterea lui Marcelino nu are legatura cu performantele sportive ale echipei.Tehnicianul a intrat in conflict cu patronul Peter Lim, pe care l-a criticat public in ultima luna, iar acesta a decis sa renunte la serviciile sale.Inlocuitorul lui Marcelino este Albert Celades, fost secund la nationala Spaniei si la Real Madrid M.D.