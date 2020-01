Declaratii dureroase ale unui cunoscut antrenor roman: "Nu stiu daca se mai pot face multe pentru mine"

Ziare.

Savurosul Ionut Popa si-a petrecut ultimele luni intre casa si spital, incercand diferite tratamente, insa nimic nu pare sa functioneze."Sunt acasa, la Arad, inca de la inceputul lunii septembrie, atunci cand am venit din spital la Cluj. Cum ma simt? Ca un om bolnav, dar poate ca asta imi este soarta. Am fost pe la o gramada de medici, dar...Off, cum este viata asta. Chiar nu vreau sa para acum ca ma plang in presa, departe de mine acest gand, dar nici eu nu stiu daca se mai pot face multe pentru mine. Din pacate medicii nu imi pot face operatia la cap, iar acest lucru imi complica mult starea de sanatate. Sunt foarte trist din aceasta cauza", a spus Popa in ProSport Acesta a vorbit si despre ajutorul public promis de Gigi Becali , care insa n-a mai venit pentru ca latifundiarul nu i-a trimis tehnicianului nicio suma de bani."Sub nicio forma, dar sa stiti ca nu sunt suparat pe el. Nimeni din familia mea nu l-a sunat sa il roage sa ma ajute si nici eu nu l-am sunat de cand sunt bolnav. Dansul a afirmat public ca este dispus sa ma ajute. Eu doar am vazut ce a declarat. Am mai primit cateva ajutoare de pe la unele persoane, insa doar fiica mea si sotia au stat in permanenta langa mine. Le multumesc din suflet, deoarece nu ma simt singur in aceste momente."