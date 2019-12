Probleme mari de sanatate pentru un cunoscut antrenor roman

Ziare.

Carismaticul Ionut Popa are o problema serioasa, iar tratamentele pe care le-a urmat pana acum l-au costat o multime de bani.In aceste conditii, suporterii vor sa il ajute si au lansat o campanie de strangere de fonduri."Fostul nostru antrenor, Ionut Popa, are nevoie de ajutorul vostru! Acesta sufera de mai multe luni din cauza problemelor de sanatate, care au implicat cheltuieli medicale semnificative. Starea sa s-a agravat recent si acum are nevoie mai mult ca oricand de sustinerea noastra. Mai presus de acestea, insa, retinem implicarea sa in momentele dificile pe care le-am intampinat impreuna si culoarea pe care Popica o aduce sportului nostru", au trasmis cei de la "Viata in Peluza".In varsta de 66 de ani, Ionut Popa s-a plans mai intai de dureri puternice de cap, insa acestea au evoluat rapid pe fondul absentei unui diagnostic clar.In vara acestui an, antrenorul se plangea ca a fost la mai multi medici specialisti si nu are un diagnstic.Intre timp, el ar fi dezvoltat o semipareza, starea sa medicala fiind extrem de complicata.Ionut Popa a pregatit mai multe formatii cunoscute, ca UTA, Poli Iasi sau Mioveni, el remarcandu-se cu stilul extrem de direct de a discuta cu presa.M.D.