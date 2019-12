Reactie trista a celui mai bun antrenor roman: "Asa e cand nu mai au nevoie de tine"

Ziare.

com

Singurul tehnician roman care a reusit sa castige cel mai important trofeu din fotbal la nivel de club cu o formatie din Romania se declara mahnit de faptul ca Federatia Romana de Fotbal nu l-a invitat la eveniment."Nu m-a sunat nimeni de la Federatie sa ma intrebe macar daca as vrea sa particip la aceasta tragere la sorti. Nu-mi vine sa cred ca nu l-au chemat pe Hagi.Cu mine, inteleg, sunt batran si probabil n-as fi putut sa vin din cauza ca am probleme mari cu picioarele. Dar ar fi putut macar sa dea un telefon. Sunt chiar jignit, ma simt mahnit. Dar asa e cand nu mai au nevoie de tine! Probabil ca si-or fi zis:", a spus Ienei in Gazeta Sporturilor Federatia Romana de Fotbal a omis sa invite mai multi oameni importanti ai acestui sport la tragerea la sorti pentru Euro 2020, cel mai important eveniment fotbalistic organizat in Romania in ultimii ani.Alaturi de Ienei, si Gica Hagi a fost ignirat de FRF