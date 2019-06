Un antrenor roman este noul selectioner al Libanului

Ziare.

Liviu Ciobotariu va conduce nationala statului asiatic in perioada urmatoare, el urmand a fi ajutat de doi "localnici", Jamal Taha si de Wahid El Fattal.In varsta de 48 de ani, Ciobotariu ajunge la nationala Libanului dupa ce a incheiat sezonul trecut pe banca Botosaniului, in play-out-ul Ligii 1.Tehnicianul roman are ceva experienta cu fotbalul asiatic, el pregatind doua formatii din Arabia Saudita in decursul carierei sale.Ciobotariu nu va avea o arie de selectie foarte bogata, cei mai cunoscuti jucatori libanezi fiind Hilal El-Helwe, de la Apollon Smyrnis, Bassel Jradi, de la Hajduk Split, si George Felix Melki, de la AFC Eskilstuna.M.D.