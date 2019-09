Se intampla in Romania: Arbitrul si trei jandarmi ar fi fost batuti la un meci de Liga 4

Ziare.

com

Derbiului judetului Ialomita dintre Unirea Sarateni si Progresul Sfantul Gheorghe a fost unul cu scantei, pe final de joc arbitrul fiind agresat.Potrivit celor de la liga4.ro , incidentele au debutat in minutul 84, atunci cand arbitrul de centru a acordat o lovitura libera pentru oaspeti si un cartonas galben pentru gazde.Jucatorul avertizat l-a lovit pe arbitru cu mingea in figura, iar acesta i-a acordat al doilea galben si, implicit, cartonasul rosu.Fotbalistul in cauza i-a aplicat apoi o lovitura de picior in stomac "centralului", care a suspendat partida."Progresul Sfantu Gheorghe castiga, la masa verde, deplasarea de la Unirea Sarateni, dupa comportamentul total nesportiv manifestat fata de arbitrul central. Meciul a fost oprit in minutul 85, la scorul de 0-0, dupa ce decizia arbitrului de a acorda cartonas rosu a starnit furia unui jucator de la Unirea Sarateni. Acesta l-a agresat pe arbitrul central, care a suspendat definitiv partida", se arata intr-un mesaj al celor de la Progresul.Sursa citata mai scrie ca trei jandarmi aflati la teren pentru a asigura ordinea publica au fost agresati de spectatori.In cauza se va deschide atat o ancheta sportiva, cat si una penala din partea Jandarmeriei Ialomita.