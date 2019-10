O echipa din Liga 2 se retrage din campionat! Patronul e suparat din cauza rezultatelor

Ziare.

com

Daco-Getica nu va mai incheia acest sezon, clubul din Bucuresti urmand a notifica FRF de decizia luata.Surprinzator, nu banii sunt problema la echipa din Colentina, ci rezultatele, patronul Ilie Ciuclea fiind nemultumit ca strategia lui nu a fost una castigatoare."Experimentul nostru nu a reusit. Din pacate, copiii pe care i-am promovat nu s-au ridicat la asteptarile noastre in acest moment. Rezultatele de pe teren ne-au facut sa decidem asta.In continuare, voi continua sa finantez clubul. Prin aceasta decizie nu se pune problema sa renunt. Copiii pe care i-am promovat la Liga 2 vor continua la club, vor juca la grupelor lor de varsta. Ce vom face pe viitor, daca vom avea prima echipa, nu stiu momentan. Depinde. Poate ca la anul ne vom inscrie din nou unde ni se va permite, probabil ca in Liga a patra. Dar asta depinde si daca acesti copii vor intelege ce vrem de la ei si vor ajunge la nivelul de pregatire pe care il dorim", a spus Ciuclea in Fanatik Daco-Getica este penultima in clasamentul Ligii 2, cu numai sase puncte castigate in acest sezon.In campionatul trecut, formatia din Capitala a evoluat in Liga 1 , acolo unde nu a facut fata si a retrogradat.