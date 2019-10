Patronul lui Daco-Getica da cartile pe fata: Iata de ce retrage echipa din campionat

Ziare.

Ciuclea sustine ca formatia din Colentina ajunsese la un nivel atat de scazut incat se facea de ras in Liga 2.In plus, acesta spune ca a facut anumite greseli atunci cand Daco-Getica a ajuns in prima divizie, iar acum plateste pentru ele."Simteam ca ne faceam de ras si nu doream sa mancam bataie prin Liga a doua cu 7-2 sau nu mai stiu eu ce scoruri. Nici jucatorii nu mai aveau incredere in fortele lor. In plus, lupta prin Liga 2 nu mi se pare corecta. FRF trebuie sa faca doua campionate in Liga a doua. Unul in care sa joace echipele sustinute de Primarii, iar un alt campionat sustinut de patroni. Nu se poate pentru unii muma, iar pentru altii ciuma.Cand am ajuns in Liga 1 m-am trezit cu un mare proces pe cap, stiti si voi foarte bine procesul pe care l-am avut cu acea doamna pentru terenul din baza noastra din Colentina. M-a dezamagit si faptul ca am avut la echipa jucatori mercenari. Am gresit stategia cu unele transferuri, dar nu mai conteaza. Au venit, s-au facut ca joaca, au luat banii si au plecat. Nici nu am dorit sa devin un Gigi Becali.Eu nu aveam forta lui de a ma certa cu toata lumea. Mi-ar fi placut ca acest club sa fie preluat cu adevarat de Mirel Radoi, atunci cand au fost unele discutii de vanzare.Dar acum am decis sa ne concentram doar pe cresterea copiilor nostri din academie, iar dupa ce Marius Baciu a ajuns la Turris Magurele noi am incheiat o conventie. Cele mai bune produse ale noastre de la academie vor avea intaietate de transfer la Turris Magurele", a spus Ciuclea in ProSport Daco Getica este pentultima in clasamentul din Liga 2, fiind o candidata certa la retrogradare.